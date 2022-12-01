В Челябинске двух полицейских отстранили от службы, в МВД идет проверка

Если вина полицейских подтвердится, их уволят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске двух сотрудников полиции временно отстранили от службы. По предварительным данным, их подозревают в превышении полномочий.

В региональном полицейском главке корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что по фактам возможных нарушений назначена служебная проверка.

— При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее в регионе бывшего полицейского осудили за разглашение государственной тайны. Он сообщил лишнее фигурантам расследования.

Еще одному экс-сотруднику МВД в Челябинской области вынесли приговор за получение взятки от похоронной конторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru