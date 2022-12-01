В Челябинске двух полицейских отстранили от службы, в МВД идет проверка

Если вина полицейских подтвердится, их уволят
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске двух сотрудников полиции временно отстранили от службы. По предварительным данным, их подозревают в превышении полномочий.
В региональном полицейском главке корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что по фактам возможных нарушений назначена служебная проверка.
— При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее в регионе бывшего полицейского осудили за разглашение государственной тайны. Он сообщил лишнее фигурантам расследования.
Еще одному экс-сотруднику МВД в Челябинской области вынесли приговор за получение взятки от похоронной конторы.
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