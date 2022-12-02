Губернатор Алексей Текслер встретился с семьями челябинских мобилизованных

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с семьями южноуральских мобилизованных. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

— Сегодня встретился с женами и детьми мобилизованных из Сатки, Брединского района, Челябинска. Мужья на передовой, защищают свою страну. Семьи переживают, но стараются жить обычной жизнь — работа, школа, секции и кружки, — пишет губернатор в своем telegram-канале.

Сейчас власти региона уже помогают семьям мобилизованных наряду с волонтерскими центрами. При этом Текслер выслушал просьбы, которые ему передали семьи призывников и взял их исполнение на контроль.

Ранее Алексей Текслер поучаствовал в совещании президента России с членами правительства. Глава региона представлял комиссию Госсовета по экономике и финансам, которой руководит. Обсуждали исполнение президентского указа десятилетней давности о повышении зарплат бюджетников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru