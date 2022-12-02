В Челябинске школьные занятия пройдут в обычном режиме

На занятия пойдут и дети из начальной школы Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

В Челябинске не стали отменять занятия для школьников. Об этом рассказали в единой диспетчерской службе города.

— Сегодня, 2 декабря, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — указано в сообщении ЕДДС.

При этом, сейчас в Челябинске держится достаточно холодная погода — около −21 градуса. Однако занятия отменяют только когда столбик термометра опускается ниже −25. Тогда в школу не идут ученики 1-4 классов обеих смен.

Ранее регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» изменил график вывоза мусора с площадки на территории школы № 124 Челябинска. Родители детей жаловались, что спецтехника проезжает к контейнерам через весь школьный двор.

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