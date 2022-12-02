Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 1:42

В Челябинске школьные занятия пройдут в обычном режиме

В городе не похолодало до низкой температуры
Андрей МОСКВИЧЕВ
На занятия пойдут и дети из начальной школы

На занятия пойдут и дети из начальной школы

Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

В Челябинске не стали отменять занятия для школьников. Об этом рассказали в единой диспетчерской службе города.

— Сегодня, 2 декабря, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — указано в сообщении ЕДДС.

При этом, сейчас в Челябинске держится достаточно холодная погода — около −21 градуса. Однако занятия отменяют только когда столбик термометра опускается ниже −25. Тогда в школу не идут ученики 1-4 классов обеих смен.

Ранее регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» изменил график вывоза мусора с площадки на территории школы № 124 Челябинска. Родители детей жаловались, что спецтехника проезжает к контейнерам через весь школьный двор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru