В Челябинской области девочка-инвалид не могла попасть в школу из-за обледеневшего пандуса

Фото: прокуратура Челябинской области

В Верхнеуральске отцу семиклассницы пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы девочка смогла попасть на учебу.

Дело в том, что ученица передвигается на коляске. В верхнеуральской школе №2 есть пандус, подъемник и лифт. Вот только пандус зимой обледенел и превратился в скользкую горку, заехать по нему без посторонней помощи девочка не могла. Подъемник не работал, а до части классов оказалось не добраться: лифт на верхние этажи тоже оказался отключен.

Не добившись ничего от руководства школы, отец семиклассницы пожаловался в прокуратуру.

— По итогам проверки главе Верхнеуральского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о социальной защите прав инвалидов, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После вмешательства надзорного ведомства подъемник наконец включили, а пандус почистили от льда.

— На сегодняшний день все замечания устранены. При возникновении вопросов, касающихся образовательного процесса, можно обратиться в управление образования Верхнеуральского района по телефону 8(35143) 2–27–53, — прокомментировали в администрации Верхнеуральского района.

Ранее в Челябинске девочку с инвалидностью не пустили покататься на карусели даже в сопровождении матери. Горожане возмутились, а в мэрии заявили, что все дело в уровне безопасности аттракциона.

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