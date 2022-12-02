Пытались улучшить статистику: двух полицейских в Челябинске заподозрили в фабрикации уголовного дела

Обоих подозреваемых отстранили от службы в МВД
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников МВД. Замначальника и старшего дознавателя Северо-Западного отдела полиции подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, замначальника хотел завысить качественные показатели работы отдела.
— Для этого он дал незаконное указание старшему дознавателю о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу лица, заведомо непричастного к совершению преступления, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
Невиновного челябинца сделали фигурантом уголовного дела о подделке документов. Позже старший дознаватель передал дело в суд с просьбой прекратить уголовное преследование гражданина и наложить на него штраф при досудебном производстве.
Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах возможных махинаций в отделе полиции.
В региональном ГУ МВД ранее заявили, что проведут служебную проверку и уволят сотрудников, если их вина подтвердится.
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