В Челябинской области на выходных ожидаются морозы до -32 градусов

Снег будет идти только 4 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Челябинской области в первые выходные дни декабря будет морозной. Температура воздуха опустится ниже 30 градусов. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометцентра.

Ночью, 3 декабря, столбик термометра покажет -22, -27 °C, в низинах дойдет до -32 °C. Днем станет немного потеплее: температура воздуха составит -17, -22 °C. На протяжении всех суток будет переменная облачность, без осадков.

Морозы будут держаться и в воскресенье, 4 декабря. Ночью температура воздуха составит -21, -26 °C (в низинах – до -31 °C), днем столбик термометра покажет -10, -15 °C. На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег.

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