Сотрудник ДПС в Челябинской области спас от замерзания младенца, случайно оставленного в машине

Полуторагодовалый малыш оказался заперт в мороз в машине. Фото: Андрей АБРАМОВ

Невнимательность автоледи из Коркино чуть не стоила ее полуторагодовалому малышу жизни. Женщина припарковала свою Ладу Ларгус и, выходя из машины, захлопнула дверь. Ключи и ребенок же остались в автомобиле.

Учитывая, что в городе в эти дни стоят морозы, малыш мог замерзнуть, и нелепая случайность обернулась бы трагедией.

Мама увидели неподалеку патрульную машину, которая в это время оформляла дтп. Лейтенант полиции Игорь Донов поспешил на помощь. Он включил проблесковые маячки и отвез женщину домой за запасными ключами от автомобиля, а затем обратно.

Благодаря быстрой реакции сотрудника ДПС, малыш не успел замерзнуть.

— Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, спасибо, что не оставили в беде, — поблагодарила женщина полицейского в соцсети. — Люди, не бойтесь делать добро, и оно к вам вернется!

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