Из мэрии Челябинска уволился руководитель комитета дорожного хозяйства

Ринат Кучитаров продержался на посту главы КДХ три года. Фото: администрация Челябинска

Руководитель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в администрации города. Известно, что на его место назначили Ирину Степанову — она была заместителем Кучитарова, и теперь будет временно исполнять обязанности председателя.

Ринат Кучитаров проработал на посту начальника КДХ с августа 2019 года. В апреле этого года он раскрыл тайну десятилетий и объяснил, почему в Челябинске плохие дороги. По словам Кучитарова, их не умеют ремонтировать. Изменится ли это после ухода чиновника, покажет время.

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