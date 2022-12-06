В Челябинской области на 70 процентов превышен эпидпорог по ОРВИ

Детей заболевает меньше, чем взрослых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, показатель эпидпорога превышен на 70 процентов.

— Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 70,2%, в том числе среди взрослого населения на 95%, детей школьного возраста — 70,9%, детей от трех до шести лет — 6,9%, детей до трех лет — 18%, — объяснили в ведомстве.

Заболеваемость в регионе растет значительно. За неделю количество новых случаев выросло на 27 процентов. В связи с этим, в Челябинской области установилась неблагополучная ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Ранее в Челябинской области на 5 сентября зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне. Уровень заболеваемости повысился и вернулся к тому, что был в первые дни ноября.

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