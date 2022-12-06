Пятилетняя девочка пострадала в тройном ДТП в Челябинской области

Фото: ОМВД по Каслинскому району
В Челябинской области во время снегопада столкнулись три легковых автомобиля, пострадал ребенок.
Авария произошла на дороге Тюбук-Кыштым. Как рассказали в ОМВД по Кашлинскому району, 36-летний водитель Toyota Mark не справился с управлением во время снегопада. Его машины вынесло на встречную полосу, там она врезалась в Hyundai Getz и Opel Astra.
Все три автомобиля заметно помяло при ударе, один из них оказалась в кювете.
Фото: ОМВД по Каслинскому району
Травмы получила пятилетняя пассажирка Toyota. С места происшествия девочку увезли в больницу.
В полиции начали проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, накануне в Челябинске столкнулись автобус и троллейбус.
Фото: ОМВД по Каслинскому району
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.