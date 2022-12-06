Пятилетняя девочка пострадала в тройном ДТП в Челябинской области

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Челябинской области во время снегопада столкнулись три легковых автомобиля, пострадал ребенок.

Авария произошла на дороге Тюбук-Кыштым. Как рассказали в ОМВД по Кашлинскому району, 36-летний водитель Toyota Mark не справился с управлением во время снегопада. Его машины вынесло на встречную полосу, там она врезалась в Hyundai Getz и Opel Astra.

Все три автомобиля заметно помяло при ударе, один из них оказалась в кювете.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Травмы получила пятилетняя пассажирка Toyota. С места происшествия девочку увезли в больницу.

В полиции начали проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне в Челябинске столкнулись автобус и троллейбус.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

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