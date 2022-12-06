Обломками засыпало всю дорогу: в Челябинске после жуткого столкновения иномарок погибли два человека

Фото: ГИБДД Челябинска

Страшная авария произошла в Челябинске ранним утром 6 декабря. В 6:00 на улице Хохрякова столкнулись иномарки, погибли два человека.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 38-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался там в кроссовер Volkswagen Tiguan, которым управлял 30-летний мужчина.

Фото: ГИБДД Челябинска

Передние части обеих машин раскрошило при столкновении, но кабина кроссовера уцелела, а вот Hyundai буквально прогнулся от силы удара.

Фото: ГИБДД Челябинска

В аварии погибли двое мужчин: водитель и пассажир Hyundai. Пассажиру было 30 лет.

Напомним, в Челябинской области после тройного ДТП на заснеженной дороге в больницу попала пятилетняя девочка.

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