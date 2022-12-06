В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины начали диагностировать рак с помощью искусственного интеллекта

Челябинские разработчики внедряют IT-технологии в онкологический центр. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новую технологию эндоскопического исследования для обнаружения опухоли презентовали в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины. Челябинские айтишники из компании «ЭВА Лаб» внедрили в эндоскопический аппарат модуль с нейронной сетью. Первые исследования провели при выявлении колоректального рака, который в Челябинской области выходит на первое место. Искусственный интеллект находит опасные новообразования в кишечнике и показывает их врачу, что исключает человеческий фактор и увеличивает точность исследования.

В дальнейшем технология будет распространена в другие области диагностики.

— Сбер является центром компетенций по искусственному интеллекту по стране в рамках нацпроекта, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Разработчики из Челябинска из компании «ЭВА Лаб» стали одними из лучших. Мы будем расширять применение таких технологий в Онкологических амбулаторных Центрах по области, где диагностируют онкозаболевания. Нужно, чтобы такие технологии были доступны всем.

Также программа позволит проводить цифровое обучение врачей-эндоскопистов, оценивать эффективность онкопрепаратов, поможет в клинических испытаниях.

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