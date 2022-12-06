Жители Челябинской области судятся с соседкой, которая завела рядом с домом 200 свиней

Приставам хозяйка показала, что свиней стало поменьше. Фото: УФССП по Челябинской области

В Челябинской области двум жительницам села пришлось обратиться в суд из-за соседки, открывшей на своем участке свиноферму. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», жизнь пенсионерок стала невыносимой из-за вони, сваленных поблизости от их домов куч навоза и нашествия вредителей.

Свиней 49-летняя жительница Увельского района начала разводить несколько лет назад. Санитарными и строительными нормами она пренебрегла. Две сотни животных жили в построенном рядом с домом свинарнике. Навоз складывали в 20-30 метрах от соседских участков и подолгу не убирали.

Пенсионерки страдали от постоянной тошноты и головной боли из-за невыносимой вони, и не могли открыть окна в домах. Вдобавок ферма и ее отходы привлекли мух и крыс. Вредители не ограничились свинарником и пошли по домам в селе.

Суд встал на сторону пожилых женщин и велел хозяйке прекратить выращивание свиней на продажу. Выполнить это решение удалось только после того, как хозяйке фермы запретили выезд за границу и велели выплатить исполнительский сбор. Приехавшим на проверку судебным приставам женщина показала хлев, в котором действительно не было большей части животных.

Но часть поголовья сохранилась. Соседки боятся, что хозяйка снова разведет сотни свиней. Они снова обратились в суд с требованием полностью снести свинарник. Дело сейчас рассматривают.

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