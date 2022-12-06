Появилось видео задержания начальника КДХ Челябинска Рината Кучитарова

Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появилось видео задержание начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета нагрянули к чиновнику в коттедж, а также в рабочий кабинет.

После обысков Рината Кучитарова доставили в СУ СКР по Челябинской области. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, Рината Кучитарова задержали 5 декабря. По версии следствия, чиновник по завышенной стоимости оплатил работы по озеленению Челябинской области. Ущерб бюджету оценивается более чем в 40 млн рублей. Силовики пришли к начальнику КДХ в день его увольнения.

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