В Челябинске начали сносить незаконные киоски по новым правилам

Фото: администрация Челябинска

После судебного вмешательства в Челябинске утратил силу порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов, принятый в прошлом году депутатами Гордумы. Теперь снос нелегальных киосков и павильонов осуществляется в рамках федерального законодательства. За эту работу будет продолжать отвечать структура мэрии города МКУ «Городская среда».

Администрация Челябинска теперь вправе осуществлять защиту своего положения свободно владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками, которые находятся на балансе города. В случаях, когда на муниципальных участках будут размещаться незаконные объекты, то их после обнаружения сразу демонтируют.

По данным городской администрации, после введения новых правил были убраны и помещены на специальную площадку четыре торговых павильона, два киоска и один пункт приема металлолома. Также был разрушен на месте и вывезен для утилизации бетонный гараж.

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