В Челябинске спустя восемь лет вновь заработает кинотеатр «Победа»

Кинотеатр планируют открыть к праздникам. Фото: vk.com/pobedakultur

Кинотеатр «Победа» в Челябинске возобновит свою работу спустя восемь лет после закрытия. Собственники Артем Созыкин и Теймур Халиков уже завершают ремонт помещений. Сейчас идет покраска стен в холле, создание барной стойки и химчистка кинозала. Также параллельно проводится настройка оборудования.

Точная дата открытия кинотеатра неизвестна, но ориентировочно это будет к новогодним праздникам. Помимо показа фильмов посетителей также будут ждать различные мастер-классы, обсуждения, встречи с лидерами киноискусства и многие другие культурные мероприятия.

«Киномакс-Победа» был открыт в 2004 году. Он преподносился как единственный кинотеатр на северо-западе Челябинска. Со временем начали появляться конкуренты, которые размещались в торгово-развлекательных комплексах. В итоге кинотеатр закрылся в августе 2014 года.

Напомним, с 1975 по 2002 год на месте частного «Киномакс-Победы» успешно работал кинотеатр «Победа». Он был муниципальным.

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