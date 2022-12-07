В Челябинской области 96 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области не снижается уже второй месяц

За последний день в Челябинской области у 96 человек диагностировали коронавирус. Среди новых заболевших семеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 7 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 337 южноуральцев. Один пациент за сутки умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии 394 232 официально подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Челябинской области.

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