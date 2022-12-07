В Челябинске прокуратура проверит аварийное общежитие, где демонтировали стену без расселения жильцов

В этом здании до сих пор живут люди. Фото: ОНФ Челябинской области

В Челябинске ремонтируют аварийное общежитие на улице Мира, 102. В ходе работ разобрали торцевую стену с первого по пятый этаж. Правда, жильцы начали жаловаться, что им предложили помещения маневренного фонда, которые оказались в разы меньше по площади и практически идентичны по состоянию их разрушающегося дома. Переезжать они отказываются и требуют для себя нормальных условий проживания.

К разбирательствам подключилась прокуратура Металлургического района. Сотрудники надзорного ведомства провели с жильцами пятиэтажки встречи, после которых было решено инициировать проверку.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства в части безопасности проведения ремонтных работ и соблюдение органом местного самоуправления прав жильцов на расселение из ветхо-аварийного жилья. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — прокомментировали в пресс-центре областной прокуратуры.

Также ситуацией вокруг общежития заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил челябинским следователям предоставить доклад о промежуточных результатах проверки.

—По данному факту следственным управлением СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Жители общежития уже давно жалуются на плохое состояние несущих конструкций, постоянные коммунальные аварии и сырость. Как сообщили в ОНФ Челябинской области, от обслуживания здания даже отказалась управляющая компания, оставив людей на произвол судьбы. Общежитие признали аварийным и подлежащим сносу только в этом году.

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