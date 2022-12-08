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НовостиОбщество8 декабря 2022 1:28

В Челябинске не отменили занятия у школьников, несмотря на морозы

Чиновники решили, что похолодало недостаточно
Андрей МОСКВИЧЕВ
Школьники собираются на занятия

Школьники собираются на занятия

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 декабря в Челябинске не стали отменять занятия у школьников. Как сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе, в школы пойдут ученики всех классов и смен.

— Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — объяснили в ЕДДС Челябинска.

Решение принято комитетом по делам образования Челябинска. Как мы писали раньше, при этом учитывается не только температура, но и ветер.

Напомним, что отмена занятий касается только школы. Учреждения допобразования и спортивные секции самостоятельно принимают решения об этом.

При этом в некоторых частях региона похолодало до −38 градусов. Правда, такая температура держалась в низинах Челябинской области.

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