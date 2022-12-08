Челябинский сноубордист погиб под лавиной на Байкале

Фото: СУ СК по Иркутской области

Житель Челябинской области погиб во время катания на сноуборде возле озера Байкал. Он оказался под снежной лавиной. По предварительным данным, погибший — гендиректор АО «Стройтехнологии» Петр Лобанов. Некрологи в соцсетях начали публиковать друзья предпринимателя.

Трагедия произошла 6 декабря. Четверо туристов в компании троих гидов отправились кататься на сноубордах но гору Валунную. Они выбрали не оборудованную для спусков трассу. Со склона сошла лавина, 40-летнего участника группы завалило снегом, он погиб, остальным удалось спастись.

В СУ Следственного комитета по Иркутской области начали проверку. Организаторов спортивного тура подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекших смерть человека.

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