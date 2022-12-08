Студентка из Челябинска стала чемпионкой мира по шахбоксу

Фото: hornews.com

Челябинка Амина Ахмадулина стала чемпионкой мира по шахбоксу. Этот необычный гибридный спорт объединил в себе бокс и шахматы. Соперники наносят друг другу удары на ринге, потом садятся за шахматную доску, затем снова возвращаются на ринг. Есть ограничения по времени, а побеждает тот, кто первым нокаутировал противника либо поставил ему мат.

Об особенностях необычного спорта Амина Ахмадулина рассказала Hornews.com.

— Ты не понимаешь, кто сейчас победит. Допустим, в шахматах у игрока позиция ужасная, еще один ход, и он проиграет. И вот он выходит на ринг и пытается изо всех сил нокаутировать своего противника, чтобы победить, — объяснила девушка.

Чемпионкой 19-летняя студентка ЮУрГУ стала всего через несколько месяцев после того, как открыла для себя шахбокс. Но останавливаться на достигнутом челябинка не собирается, продолжая тренировки.

Спорт — не единственное увлечение горожанки. Она учится на юриста, участвует в научных конференциях, а еще интересуется экономикой и биржевыми торгами.

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