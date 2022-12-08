Министром имущества Челябинской области стал Эльдар Белоусов

Эльдар Белоусов. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на пост министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова. Соответствующее постановление опубликовано 8 декабря на официальном портале правой информации.

Эльдар Белоусов ранее занимал пост замминистра имущества, в этой должности он работал с ноября 2020 года.

— Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив его от ранее замещаемой должности, — говорится в постановлении.

К своим обязанностям новый министр приступает уже сегодня.

Эльдар Белоусов родился 3 мая 1988 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием.

С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли.

С 2017 по 2020 год занимал должность директора проекта Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство».

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