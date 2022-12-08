Челябинский «Трактор» в уральском дерби проиграл «Автомобилисту»

«Трактор» с минимальным счетом в уральском дерби уступил «Автомобилисту» — 1:2. Фото ХК «Трактор»

Очередной матч в чемпионате КХЛ «Трактор» провел в соседнем Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Черно-белые открыли счет в середине первого периода (гол — Алексей Бывальцев). В этом же отрезке матча хозяева сравняли счет, во втором — увеличили преимущество до 2:1. Третий период оказался безголевым, и «Автомобилист» в уральском дерби оказался успешнее «Трактора».

В ближайшее бремя в чемпионате КХЛ будет перерыв, связанный с участием сборной России в Кубке Первого канала. Пауза продлится до 19 декабря.

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