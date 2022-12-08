Челябинская область вошла в топ-10 регионов по эффективности в сфере обращения с отходами

Рекультивация свалки в Металлургическом районе Челябинска - один из успешно реализованных проектов региона. Фото: минэкологии Челябинской области

Челябинская область по итогам 2022 года вошла в топ-10 регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. Рейтинг составил Российский экологический оператор (ППК «РЭО») в рамках конкурса «Зеленая премия». Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

— По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов, – рассказала Виктория Абрамченко.

Челябинская область заняла в рейтинге 10 место. В тройке лидеров оказались Московская область и Москва, а также Нижегородская область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.