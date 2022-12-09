В такую погоду надо учиться: в Челябинске отказались от отмены занятий в школах

Дополнительного выходного у школьников не получилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске 9 декабря уроки в школах не будут отменять из-за погоды. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

— Уважаемые челябинцы! Сегодня, 9 декабря, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — говорится в объявлении ЕДДС.

Несколько дней назад учеников отпускали с уроков из-за сильного холода, но теперь в Челябинске потеплело. К 8:00 температура воздуха составила около -14 градусов.

Напомним, решение об отмене занятий в Челябинске принимают в зависимости от температуры на улице и силы ветра. Вот по какой схеме при этом ориентируются.

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