В Челябинске одобрили строительство нового ЖК на месте Каширинского рынка

Каширинский рынок. Фото: google.ru/maps

Проект реновации Каширинского рынка в Челябинске получил одобрение у градостроительной комиссии. Публичные слушания, которые прошли в конце ноября, были признаны состоявшимися. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Жилой комплекс построят в границах улиц Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, Ижевской и восточной границы гаражного кооператива «Таганай». Для этих целей выделен земельный участок площадью 11,3 гектара. Всего планируется возвести 116 тысяч квадратных метров жилья, а также школу и физкультурно-оздоровительный комплекс. За проект отвечает компания «Тригор и К».

Ранее в Челябинске одобрили строительство двух новых микрорайонов на АМЗ. Помимо жилых домов застройщик возведет два детских сада, школу, многоуровневую парковку и ландшафтный парк.

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