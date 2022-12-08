На публичных слушаниях в Челябинске одобрили строительство двух новых микрорайонов на АМЗ

Возведением домов займется компания «Строймеханизация» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Челябинске построят два новых микрорайона. Проект получил одобрение на публичных слушаниях, которые прошли 8 декабря в Доме архитектора.

Новыми микрорайонами займется компания «Строймеханизация». Планируется возвести 134 тысячи квадратных метров жилья. В рамках проекта будет построено пять жилых домов высотой от 10 до 26 этажей.

Кроме того, возведут два детских сада на 120 и 150 мест, а также школу на 1500 мест. Ко всему прочему сделают многоуровневую парковку и ландшафтный парк.

Кстати, в Ленинском районе Челябинска планируют построить новый торгово-развлекательный комплекс. Вопрос о начале строительства рассмотрят 15 декабря на публичных слушаниях в Доме архитектора.

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