Жена губернатора Челябинской области привезла снаряжение для чебаркульских танкистов

Фото: vk.com/itexler

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер встретилась с чебаркульскими танкистами, которые принимают участие в специальной военной операции. От лица «Фонда 2020» она передала им снаряжение и медицинские приспособления.

— У ребят настрой хороший, они понимают, что в режиме открытой военной агрессии против нашей страны нужно сплотиться. Мы всей страной, всей нашей областью тоже сплотились, встали плечом к плечу, чтобы помогать нашим солдатам, нашим бойцам осуществлять их боевые задачи, — отметила Ирина Текслер.

Фото: vk.com/itexler

Фото: vk.com/itexler

Бойцам передали 1500 жгутов турникетного типа и столько же окклюзионных пластырей пневмоторакс. Также по личной просьбе мобилизованных сержантов, которые вскоре отправятся в зону СВО, Ирина Текслер привезла квадрокоптер, тепловизор- монокуляр и рации.

Первая леди Челябинской области отметила, что работу по оснащению военнослужащих будет продолжать не только правительство региона, но и общественные организации, бизнес и волонтеры.

В прошлом месяце бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля получили от губернатора Челябинской области новые квадрокоптеры и тепловизоры. Также глава региона предоставил тепловые пушки, одежду, спальные мешки и продукты для добровольческого батальона «Южноуралец».

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