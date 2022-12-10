Сергей Безруков похвалил челябинскую баню, в которой попарился во время гастролей

Безруков приехал в Челябинск со спектаклем «Казанова» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Сергей Безруков приехал на гастроли в Челябинск и не упустил возможности попариться в бане. Артист опубликовал короткий видеоролик на своей страничке «ВКонтакте» и добавил, что баня — это лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой.

— В Челябинске баня оказалась замечательная. Спасибо вам, дорогие мои, за тёплый прием, — написал Безруков.

Знаменитый артист приезжал в Челябинск 8 декабря, чтобы выступить в спектакле «Казанова». В этой постановке он принял участие не только в качестве актера, но и режиссера. Выступление состоялось в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. Глинки.

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