Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 14:11

Сергей Безруков похвалил челябинскую баню, в которой попарился во время гастролей

Актер поблагодарил город за горячий прием
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Безруков приехал в Челябинск со спектаклем «Казанова»

Безруков приехал в Челябинск со спектаклем «Казанова»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Сергей Безруков приехал на гастроли в Челябинск и не упустил возможности попариться в бане. Артист опубликовал короткий видеоролик на своей страничке «ВКонтакте» и добавил, что баня — это лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой.

— В Челябинске баня оказалась замечательная. Спасибо вам, дорогие мои, за тёплый прием, — написал Безруков.

Знаменитый артист приезжал в Челябинск 8 декабря, чтобы выступить в спектакле «Казанова». В этой постановке он принял участие не только в качестве актера, но и режиссера. Выступление состоялось в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. Глинки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru