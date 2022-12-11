В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 93 человек

Среди заболевших есть семь школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 93 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть семь школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 394 599. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли два человека. Больничные палаты покинули 161 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 383 967 человек. Под присмотром врачей остаются 1 145 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 7,9 млн человек. За прошедшие сутки — 6 929 тестов.

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