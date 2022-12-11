В Челябинске продолжат работу по монтажу электронных табло на остановках

В этом году в Челябинске установили почти 100 электронных табло. Фото: Миндортранс региона
Миндортранс региона подготовил векторную карту Челябинска с расположением электронных табло, где показывается расписание общественного транспорта. Умные устройства планируют устанавливать и дальше. Власти хотят узнать у горожан мнение, на каких остановках это нужно сделать в первую очередь.
— Табло показывает ориентировочное время прибытия вашего маршрута. Делает время ожидания более предсказуемым, повышая комфорт пользования общественным транспортом, — объяснили в региональном Миндортрансе.
Также электронное табло в режиме реального времени сообщает о непредвиденных изменениях в работе общественного транспорта. При анализе система учитывает ДТП и пробки на дорогах.
Свои варианты по выбору остановок для монтажа табло можно предложить в комментариях телеграм-канала «Транспорт Челябинской агломерации».
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