В Челябинской области полицейские нашли заблудившихся в лесу туристов

Туристы хотели на лыжах добраться до избушки, но сбились с пути Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саткинском районе трое туристов решили добраться на лыжах в охотничью избушку, которая находилась за профилакторием города Бакала. Они планировали остаться там на ночлег, однако сбились с пути. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

При себе туристы имели запас еды и воды, а также мобильные телефоны. Они позвонили в службу «112» и рассказали приметы местности, в которой сейчас находятся.

На поиски потерявшихся выехали начальник ОМВД полковник полиции Антон Турбин и его заместитель подполковник внутренней службы Сергей Боков, врио начальника ОП «Бакальский» майор полиции Александр Пупышев, следственно-оперативная группа, сотрудники подразделений полиции и представитель добровольной дружины.

Полицейские использовали два снегохода во время поисков. Они старались по телефону поддерживать с туристами связь, которая периодически прерывалась. Кроме того, возникли проблемы из-за того, что потерявшиеся не стояли на месте, а пытались самостоятельно найти дорогу. Они говорили, что видят следы от снегоходов и идут по ним. В местности находятся несколько домиков охотников, которые посещают любители охоты и которые путники пытались найти.

Туристов удалось обнаружить около девяти часов вечера. Они чуть не ушли в сторону границы с республикой Башкортостан. Мужчин увезли домой. Медицинская помощь им не понадобилась

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