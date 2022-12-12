Плюс 25% в Челябинской области под Новый год поднимут цены на билеты в нацпарки

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области с 31 декабря вырастут цены на посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга». За билет нужно будет заплатить 200 рублей.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка «Таганай», плату за вход подняли из-за повышения прожиточного минимума. Согласно постановлению правительства, входной билет не может стоить меньше 1% от этого минимума.

В прошлый раз плату за посещение «Таганая» увеличивали 1 сентября. Сейчас она составляет 160 рублей.

Часть жителей Челябинской области может посещать нацпарки бесплатно. Это не изменится и после 31 декабря. В «Таганай» без денег пускают жителей Златоуста и поселка Магнитка, а в «Зигальгу» — жителей Катав-Ивановского района. Кроме того, деньги за билеты не берут с детей и пенсионеров.

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