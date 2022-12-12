В Челябинске столкнулись сразу четыре машины, образовалась огромная пробка

Авария спровоцировала затор
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинске утром 12 декабря произошла крупная авария. Как сообщили КП-Челябинск очевидцы, на пересечении Свердловского тракты и улицы Автодорожной столкнулись сразу четыре автомобиля.
Разбитые машины почти полностью перекрыли дорогу, парализовав движение в утренний час пик. Пробка растянулась более, чем на два километра.
Карта: Яндекс.Пробки
Напомним, накануне в Челябинской области, врезавшись в ближайший грузовик, опрокинулась фура с мандаринами. Дорогу засыпало фруктами.
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