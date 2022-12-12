В Челябинской области грузовик столкнулся с микроавтобусом

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области в аварию попали фура и микроавтобус. Большегрузный Scania и Fiat Ducato столкнулись 10 декабря на трассе М-5, недалеко от поселка Витаминный.

Микроавтобус с наклейками «Областного аптечного склада» сильно помяло при ударе. Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, водитель оказался заблокирован в кабине Fiat.

Части помятой машины пришлось разжать с помощью гидравлического инструмента, чтобы вытащить пострадавшего мужчину. С места аварии водителя Fiat увезли в больницу. Водитель грузовой машины не пострадал.

Напомним, в Челябинске утром 12 декабря столкнулись сразу четыре автомобиля, около места аварии образовалась внушительная пробка.

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