В Челябинской области семьям мобилизованных компенсируют плату за обучение

Документы для получения компенсации необходимо подавать по месту учебы или в региональный Минобр Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области семьям мобилизованных предоставят компенсацию в оплате за обучение. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

На компенсацию могут рассчитывать южноуральцы в возрасте до 24 лет. Для получения меры поддержки необходимо подать документы по месту учебы. Если же член семьи учится в частном вузе или колледже, то в таких случаях нужно обращаться в Минобр региона. Если стороной договора об обучении является сам военнослужащий, то за него заявление также может написать родственник.

Денежная компенсации может покрыть до 100% от стоимости платы обучения за год. Максимальная сумма составляет не более 70 050 рублей. Государство перечисляет средства в срок до 25 числа месяца, который идет следующим после подачи заявления.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и их семьи в Челябинской области:

— единовременная выплата в 50 тысяч рублей мобилизованным;

— бесплатная юридическая помощь мобилизованным и членам их семей;

— компенсация стоимости питания для студентов колледжей;

— полная компенсация платы за детский сад;

— бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых членов семей, а также инвалидов 1 и 2 групп;

— догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата составляет до 200 тысяч рублей, в зависимости от стоимости оборудования и работ по его установке;

— на каждого ребенка мобилизованного предусмотрена единовременная выплата – 20 тысяч рублей;

— В регионе для детей мобилизованных за счет средств властей приобретают путевки на отдых и оздоровление в загородных лагерях;

— Предусмотрены региональные меры поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе спецоперации. В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации – 500 тысяч рублей, в случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях.

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