В Челябинске готовятся к открытию новые хоккейные объекты

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске готовится к открытию региональный центр олимпийской подготовки по хоккею. Новый комплекс объединяет два крытых хоккейных корта, несколько тренировочных залов, медицинский центр, гостиницу и столовую.

С открытием академии дополнительно смогут заниматься хоккеем еще 200 юных спортсменов, в том числе из разных уголков области. Хоккейная школа построена с учетом всех федеральных стандартов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов посетили новые спортивные объекты и пообщались с воспитанниками хоккейной системы «Трактор», которые уже опробовали лед. Глава региона поздравил юных спортсменов и пожелал им успехов.

Также объектом для посещения стал новый тренировочный каток рядом с ареной «Трактор». Новый лед станет тренировочной базой для хоккейного клуба «Белые медведицы». Глава региона отметил, что оба сооружения находятся в высокой степени готовности. С вводом новых объектов в Челябинске будет обеспечена возможность для тренировок воспитанников областной спортивной школы и муниципальных спортивных школ по хоккею, а также фигурному катанию.