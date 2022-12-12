Президент ФХР похвалил Челябинскую область за приверженность хоккейным традициям

Владиславу Третьяку (справа) особенно понравились местные хоккейные традиции. Фото: Алексей Текслер / Telegram

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк похвалил Челябинскую область за приверженность к хоккею. Ранее Третьяк посетил столицу Южного Урала, где был на матче Звезд КХЛ.

— Челябинск — один из самых славных хоккейных регионов нашей страны. На протяжении десятилетий уральская земля воспитывает высококлассных игроков, звезд отечественного чемпионата, лидеров национальной сборной, — говорит Третьяк.

Также президент ФХР отдельно отметил в успехе Челябинской области роль губернатора Алексей Текслер. Напомним, что именно глава региона сопровождал Третьяка во время визита.

— Для хоккеистов в Челябинске созданы великолепные возможности. Алексей Леонидович показал, в каких условиях тренируются и играют воспитанники Академии «Трактора»: два льда, отличный спортзал, инвентарь для разнообразных занятий. Великолепное впечатление оставила и домашняя арена клуба, — добавил Третьяк.

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