Текслер показал президенту КХЛ строящийся центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске

Текслер посетил новый центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске. Фото: Алексей Текслер
Сегодня, 10 декабря, перед началом Матча Звезд КХЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор». Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов и хоккеист Никита Нестеров.
Губернатор отметил высокий уровень тренировочного центра. По его словам, условия здесь — лучшие и современные. На льду уже занимаются воспитанники «Трактора» и девушки из клуба «Белые медведицы». Текслер также добавил, что Челябинск неслучайно был выбран городом для проведения Матча Звезд.
— Здесь воспитали много талантливых игроков. Делаем все, чтобы так было и в будущем, — добавил глава региона.
Матч Звезд КХЛ в Челябинске проходит в два дня, первый из которых завершился сегодня. Зрители получили невероятно яркое шоу, равнодушным точно не остался никто. КП-Челябинск собрала все самые запоминающиеся моменты, увидеть их можно в нашем материале.
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