Текслер показал президенту КХЛ строящийся центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске

Текслер посетил новый центр олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске. Фото: Алексей Текслер

Сегодня, 10 декабря, перед началом Матча Звезд КХЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный ледовый каток «Трактор». Компанию ему составил президент лиги Алексей Морозов и хоккеист Никита Нестеров.

Губернатор отметил высокий уровень тренировочного центра. По его словам, условия здесь — лучшие и современные. На льду уже занимаются воспитанники «Трактора» и девушки из клуба «Белые медведицы». Текслер также добавил, что Челябинск неслучайно был выбран городом для проведения Матча Звезд.

— Здесь воспитали много талантливых игроков. Делаем все, чтобы так было и в будущем, — добавил глава региона.

Матч Звезд КХЛ в Челябинске проходит в два дня, первый из которых завершился сегодня. Зрители получили невероятно яркое шоу, равнодушным точно не остался никто. КП-Челябинск собрала все самые запоминающиеся моменты, увидеть их можно в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru