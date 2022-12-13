Четыре челябинца получили госнаграды от Владимира Путина

Также Путин наградил одного челябинца орденом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области. Указ с подписью президента был опубликован 12 декабря.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Бровкиной Елене Викторовне и Прошкину Сергею Анатольевичу, а также звание «Заслуженный врач РФ» Пискунову Сергею Анатольевичу и звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Зязеву Ивану Васильевичу, — указано в документе.

Награжденные работают в «Магнитогорском птицеводческом комплексе», АО «Элеватор Буранный», «Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии» и на «Челябинском кузнечно-прессовом заводе».

Также по поручению президента ведущий инженер-технолог бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Юрий Барынкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк похвалил Челябинскую область за приверженность к хоккею. Ранее Третьяк посетил столицу Южного Урала, где был на матче Звезд КХЛ.

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