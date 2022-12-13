В Челябинске мужчину насмерть задавило опрокинувшимся трактором

Погиб 33-летний мужчина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске опрокинувшийся трактор насмерть задавил человека.

Как рассказали в городском управлении безопасности, 12 декабря трактор выполнял погрузочные работы на Бродокалмакском тракте. Тяжелая машина опрокинулась. Под ней оказался 33-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место аварии срочно выехали спасатели, но они лишь смогли вытащить из-под трактора тело погибшего. Ранее в Челябинской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Пострадал водитель микроавтобуса. Его с трудом достали из покореженной кабины, чтобы передать врачам.

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