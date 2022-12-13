В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом

На лечении остаются 1,2 тыс южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 94 новых случая коронавируса, в том числе заболели четв новых инфицированных обнаружили 95 новых случаев заболевания.

По данным регионального министерства здравоохранения к 13 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 163 южноуральца. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии

Уже у 394 788 жителей Челябинской области диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.