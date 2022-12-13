В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом

На лечении остаются 1,2 тыс южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 94 новых случая коронавируса, в том числе заболели четв новых инфицированных обнаружили 95 новых случаев заболевания.
По данным регионального министерства здравоохранения к 13 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 163 южноуральца. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии
Уже у 394 788 жителей Челябинской области диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.
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