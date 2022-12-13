36 лет спасает жизни больших и маленьких: рентгенолог из Челябинска стал Заслуженным врачом России

Сергей Пискунов. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Звание Заслуженного врача России присвоили челябинскому рентгенологу Сергею Пискунову. Соответствующий указ 12 декабря подписал президент Владимир Путин.

Пискунов работает в медицине уже 36 лет. Начинал как врач-рентгенолог в больнице небольшого города. А сейчас трудится заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

− Сергей Анатольевич стоял у истоков становления рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области. Он – ведущий специалист в УрФО по вопросам эндоваскулярного лечения врожденных и приобретенных пороков сердца у детей и взрослых. Он берется за самые сложные случаи, сберегая большие и маленькие жизни от рисков и осложнений, − сообщили в пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Сергей Пискунов провел больше десяти тысяч лечебных и диагностических вмешательств у взрослых и детей. Среди них были и самые сложные операции на коронарных артериях.

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