В Челябинске осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших 104 млн рублей

Мошенников отправили в колонию на девять с половиной лет Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске вынесли приговор двум организаторам финансовой пирамиды. Руководители кредитно-потребительского кооператива «Кредитное Содружество» похитили у пайщиков 104 млн рублей.

— Уголовное дело составило 156 томов, а обвинительное заключение — 4,5 тысяч страниц. Расследованием занималось Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области, — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Кооператив действовал в 2012-2015 годах, его филиалы были открыты в Челябинске и Магнитогорске. У горожан принимали паевые взносы, обещая выплатить от 27% до 50% годовых. Некоторые пайщики сумели получить выплаты, но только за счет денег, принесенных в кооператив другими пайщиками.

— Злоумышленники похитили у 375 граждан денежные средства в сумме свыше 104 млн рублей, которые обратили в свою пользу, а также направили на обеспечение преступной деятельности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге обоих руководителей кооператива, жителей Санкт-Петербурга, признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения.

Каждого из аферистов приговорили к 9 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Петербуржцам также запретили на три года заниматься привлечением денежных средств граждан и организаций.

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