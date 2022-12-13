Больше всего болеют гриппом: в Челябинской области уже вдвое превышен эпидпорог по ОРВИ

Карантин из-за ОРВИ объявили уже в 68 школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области продолжается эпидемия гриппа и других ОРВИ. Эпидпорог превышен в два раза среди населения в целом, а в группе взрослых — в 2,5 раза.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, только за прошлую неделю заболеваемость подскочила на 31,9%.

— По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, с преимуществом в структуре до 41% вирусов гриппа, — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Она добавила, что в Челябинской области сейчас болеют также метапневмовирусом, сезонными коронавирусами, парагриппом, риновирусной инфекцией и Covid-19.

В регионе на карантин уже полностью закрыли пять школ и еще 242 отдельных класса в 63 школах.

Карантин пришлось ввести даже среди животных. В изоляции оставили обезьян в челябинском зоопарке: иначе они могут заразиться гриппом от посетителей.

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