Челябинская область потратит почти 270 млн рублей в 2023 году на рекультивацию свалок

Свалка Магнитогорска была закрыта 1 июля. Фото: пресс-служба губернатора.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области озвучили сумму в областном бюджете, которая будет потрачена на рекультивацию свалок. В 2023 году на это направят более 270 млн рублей. Работы начнутся в Карталинском, Кунашакском, Чебаркульском районах, Верхнем Уфалее и в Златоусте. Такая возможность появилась из-за увеличения финансирования региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области.

Также в 2023 году ликвидируют 200 «малых» свалок. При том, что в этом году убрали 534 несанкционированных мусорок. Для проведения работ муниципалитетам предоставят субсидии.

В новом году Челябинская область планирует попрощаться и с Магнитогорской городской свалкой — начнется ее рекультивация.

— Из федерального бюджета в следующем году будет направлено 1 млрд 200 млн рублей, — сообщил председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Михаил Махов. — В целом, проект оценивается в 2 млрд рублей, все средства — федеральные.

Магнитогорская свалка считается второй по значимости после Челябинской, которая была рекультивирована в 2021 году. Рекультивация сократит выбросы в атмосферный воздух Магнитогорска на 16 тысяч тонн в год.

Окончательно областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы планируется принять на заседании 22 декабря.

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