Радиотехникой из Челябинской области оснастят 24 аэропорта в Индии

Фото: Минпром Челябинской области

Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) выиграло международный конкурс на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки ILS 734 для аэропортов Индии. Южноуральское предприятие в ходе торгов обошло основных конкурентов – компаний из Норвегии и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

За выполнение условий контракта НПО «РТС» получит 897 млн рублей. Согласно техзаданию, компании предстоит оснастить радиотехникой 24 аэропорта в Дели, Мумбаи, Бенгалуру и в других крупных городах Индии.

— Мы знаем, что за нами наблюдают многие конкуренты и потенциальные заказчики из других стран, и от того, как мы справимся, зависит множество наших будущих международных проектов. Большой плюс в том, что нам активно помогают областное правительство, региональные Минпром и Фонд развития промышленности, за что я хочу выразить им отдельную благодарность. В процессе поставки оборудования за рубеж российские компании сталкиваются сейчас с серьёзными сложностями, но с помощью региональных властей нам удаётся оперативно решать все вопросы, – отметил генеральный директор ООО НПО «РТС» Александр Долматов.

Производство и отгрузка челябинской радиотехники будет осуществляться в Индию пятью условно равными партиями с декабря 2022 по сентябрь 2023 года. Первая партия уже полностью изготовлена и проходит сейчас приемо-сдаточные испытания с представителями индийской стороны. До конца года планируется отгрузить заказчику первые семь комплектов ILS 734, причем один из них для установки в столичном аэропорту Дели.

— В эти трудные времена мы рассматриваем сотрудничество с челябинской компанией «РТС» как мостик для налаживания долгосрочных отношений между нашими дружественными странами и укрепления партнерства с предприятиями Челябинской области в самых разных сферах. О возможностях «РТС» мы узнали в 2019 году, когда, ознакомившись с их впечатляющим портфолио, техническими достижениями и разработками, провели первые переговоры. Уже тогда нас впечатлил профессионализм челябинских инженеров. Мы очень гордимся нашими российскими партнёрами. Разработанные ими системы посадки, на поставку которых мы заключили договор, действительно одни из самых передовых в мире, они соответствуют самым высоким технологическим стандартам. Наши специалисты убедились в том, что качество и уровень этих систем сравнимы с продукцией лучших мировых производителей, — прокомментировал глава индийской делегации Sarwan Singh Shahi.

СПРАВКА

НПО «РТС» занимается разработкой, производством и внедрением радионавигационного оборудования. Предприятие поставляет оборудование для технического оснащения аэропортов России и стран СНГ, разрабатывает и производит метрологическое оборудование, а также системы управления воздушным движением для аэродромов магистральных и местных воздушных линий.

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