Фото: пресс-служба губернатора.

69-летняя пенсионерка из Челябинской области пожаловалась, что не может получить субсидию на газификацию. Ей отказывают, поскольку женщина живет не одна. Вот только ее сожитель — сын-инвалид второй группы.

Со своей проблемой пенсионерка обратилась на прямую линию губернатора Алексея Текслера. Глава региона, мягко говоря, удивился произошедшему.

— Честно говоря, я даже не совсем понял. Возможность на получение субсидий имеют одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, если они владеют жильем. А тут и одно и другое. Странно, что так происходит вообще, — считает Текслер.

Судя по всему, ситуация возникла из-за того, что сын не является собственником жилья. Текслер обратился к министру социальных отношений Ирине Буториной:

— Срочно внесите изменения в региональное законодательство, чтобы таких ситуаций не было. Пенсионер проживает с инвалидом, при этом считается не одиноко проживающим и не попадает в категорию. Это ерунда какая-то, исправьте ситуацию нормативно.

А семья из города Миасс обратилась с проблемами по догазификации. Южноуральцы взяли кредиты, заключили контракты с компанией, которая теперь постоянно отодвигает сроки работ. Газ должен был появиться в доме еще в октябре, семья надеялась на это и не закупила даже дров на зиму. Но в итоге приходится выживать, поскольку компания имеет право откладывать сроки аж на 200 дней.

— Насколько я понимаю, у компании очень много заявок, и они по графику не успевают сделать работу, — рассказал глава Миасса Григорий Тонких. Ситуацию возьмем на контроль, свяжемся с семьей и решим вопрос в ближайшее время.

На данный момент Челябинская область газифицирована на 77%. Прирост за год составил 5%. В 2022 году построено 400 км газопроводов, впервые газ получили 16 населенных пунктов.

Несколько категорий граждан могут рассчитывать на льготы при подключении. Социальные выплаты на покупку газового оборудования, подводку газа к дому получают одинокие пожилые люди, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп. Также на догазификацию можно использовать областной материнский капитал.

ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

Более тысячи домов в Карабаше получат газ после окончания работ на газораспределительных станциях

Газификация в Челябинской области с 1 мая 2022: как получить компенсацию

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите нам на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».