«Плакать хочется, когда это видишь»: Алексей Текслер подарил новые швейные машинки волонтерскому движению «Шьем нашим»

Швеи получили новую технику. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Во время Прямой линии губернатора Челябинской области его поблагодарили за новую швейную технику. Алена Коробинцева сняла целый видеоотчет с новой техникой.

Раньше волонтерское движение «Шьем нашим» работало на старых машинках или вовсе в ручную. Но недавно по поручению губернатора швеи получили новую технику.

− Оказали помощь, чтобы могли делать работу на современной технике. Эмоции невероятные, когда общаешься с такими людьми. Носки и варежки вяжут бабушки из деревень. На фотографиях бабушки пишут добрые слова. Плакать хочется, когда все это видишь. Поэтому поддерживаю и буду поддерживать таких людей, − сказал глава региона Алексей Текслер.

В Челябинской области недавно появилось новое движение «Шьем нашим». На добровольных началах южноуральские женщины раскраивают и отшивают теплые вещи, необходимые бойцам на передовой.

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