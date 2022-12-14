«Я от вас не отстану»: Алексей Текслер поручил ускориться с ремонтом моста в Нязепетровске

Губернатор осмотрел аварийный мост летом 2019 года. Фото: пресс-служба губернатора.

Мост, который соединяет две части Нязепетровска, на грани обрушения. Жители ждут ремонта уже три года и вынуждены ищдти на риск, чтобы попасть в школу или больницу. Проблему озвучил местный депутат Анатолий Устинов на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. «КП-Челябинск» она рассказал, что проблема вскрылась три года назад, когда по мосту пошла трещина. Если моста не будет, оторванной окажется даже пожарная часть.

— 3 года назад отсоединилась пешеходная часть моста, власти забили тревогу, что нужен ремонт, — рассказал подробности «КП-Челябинск» Анатолий Устинкин. — С каждым годом ситуация ухудшается, аварийная секция все больше отходит от моста, появилась большая щель. Мост соединяет центр города и железнодорожный микрорайона, где я живу. Сам каждый день вожу по нему сына в школу. На нашей стороне находится пожарная часть.

Мост в Нязепетровске губернатор Алексей Текслер осматривал в 2019 году, во время своего визита в район.

— По аварийному мосту — лично отработаю вопрос с главой РЖД, так как непонятно, на чьем балансе он состоит, — сказал тогда на встрече с жителями Алексей Текслер.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев доложил главе региона, что реконструкцию начнут в 2023 году.

— Проектно-сметную документацию разработали, получили положительную экспертизу, — сказал Нечаев. — В планах реконструкция в 23 году. Объект сложный: 3 мостовых перехода (автомобильный, пешеходный и железнодорожная магистраль через город).

Закончить работу планируется в 2025 году, однако Алексея Текслера такие сроки не устроили.

— Давайте, ускоряйтесь, — попросил глава региона. — По мостам, где есть проблема, включаем в региональную программу, работаем с федералами. Держу это на контроле и от вас не отстану.

— Если в этом году начнутся работы, мы будем только рады, — резюмировал автор обращения Анатолий Устинкин.

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